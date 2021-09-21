/651268/ياسر-ريان-البقاء-لله-في-وفاة-المشير-طنطاوي-والأهلي-الأقرب-لتحقيق-السوبر-المصري

نعى ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، المشير طنطاوي، والذي رحل عن عالمنا صبالح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالسوبر المصري اليوم ستكون قوية وهامة للغايه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" الأهلي يتميز بإحترام الخصوم خاصة في المباريات الهامة والنهائية، وهذا ما يؤهل الفريق للفوز بالمباراة، وكل الأمورو اردة خلال اللقاء".

وتابع" لا يوجد أي سهولة في المباراة النهائية، ولاعبو الطلائع من حقهم الفوز بالبطولة، ولن تكون سهلة على الفريقين، وآخر مباراة بالدوري إنتهت بالتعادل وكانت أحد أسباب خسارة الأهلي لبطولة الدوري.

وواصل" لا أحب تواجد الصفقات الجديدة في لقاء الأول، ولا أدعم هذا الأمر، فلابد أن يتواجدوا على مقاعد البدلاء حتى يعرفوا حساسية المباريات، ومن الممكن مشاركتهم خلال أحداث المباراة".

وزاد" أتوقع لعب الصفقات الجديدة لطلائع الجيش خلال المباراة، ومن حق عبد الحميد بسيوني أن يحلم بالفوز باللقب وسيكون أول لقب في تاريخ النادي".

واختتم" أحمد ياسر ريان كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الأخيرة وسيتواجد في تدريبات الفريق بشكل طبيعي اليوم".

علاء عبد العال: أنعي الشعب المصري في وفاة المشير حسين طنطاوي.. والأهلي الأقرب للفوز بالسوبر المصري

نعى علاء عبد العال، مدرب فريق الداخلية السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أنعى الشعب المصري بالكامل في وفاة المشير طنطاوي، وأن مجلس إدارة القناة يتقدموا بخالص التعازي وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

الأهلي وطلائع الجيش

وتابع" مباراة الأهلي وطلائع الجيش، تأتي بتواجد بطل الدوري والكأس الموسم الماضي، والجيش يشارك لأنه وصيف الكأس، وستكون مباراة اليوم صعبة للغاية ولا يمكن أن تكون سهلة للأهلي".

وأردف" النادي الأهلي الأكثر إستقرارا خلال لقاء اليوم، عكس طلائع الجيش الذي جاء بصفقات جديدة ولديه عدد كبير من اللاعبين الجيدين رحلوا وعلى رأسهم عمرو جمال وأحمد سمير".

وواصل" طلائع الجيش ضم عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات ولابد أن يكون هناك إنسجام داخل أرض الملعب، وهذه بطولة اليوم الواحد ووارد بها من أي شيئ".

واختتم" فرص الأهلي أكبر من طلائع الجيش للفوز بالمباراة نظرا للخبرات الكبيرة المتواجدة بالفريق، وأما طلائع الجيش يكون فريق جيد من اللاعبين، ومن الوارد حدوث أي مفاجأة خلال المباراة".