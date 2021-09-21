عبد الملك تعقيباً على قضية النقاز.. الناس طلعونا بنكدب

/651269/عبد-الملك-تعقيبا-على-قضية-النقاز-الناس-طلعونا-بنكدب

علق لاعب نادي الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك، على قبول طعن نادي الزمالك وإلغاء المحكمة الرياضية الدولية قرار تغريم النادي في قضية اللاعب التونسي حمدي النقاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب احمد عيد عبدالملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلاً: قولنا اشتكي النادي و مش من حقه الناس طلعونا بنكدب ..كنت عايش و عارف التفاصيل من وقتها !!الي رجعه يدفع من جيبه بقي.

وأضاف : “المحكمة الرياضية كاس تقبل طعن الزمالك بالغاء قرار الفيفا بتغريم الزمالك مليونا و ٣٠٠ الف دولار لصالح حمدي النقار مع تحمل اللاعب مصاريف التقاضي.

وواصل: يعني لو كنا صبرنا أسبوعين ماكناش دخلنا في الفيلم ده!! يعني التسوية مع اللاعب مالهاش اي لازمة”.

قرار المحكمة الرياضية

قررت المحكمة الرياضية الدولية إلغاء حكم تغريم نادي الزمالك مليون و 300 ألف دولار، في قضية حمدي النقاز لاعب الفريق الحالي، والذي كان قد رحل وفسخ تعاقدة بسبب عدم الحصول على مستحقاتة المالية.

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وقبلت المحكمة الرياضية الاستئناف المقدم من نادي الزمالك من أجل تخفيض أو إلغاء العقوبة، وكان تقدم بها المحامي أحمد عبد الفتاح، ثم إستكمل المحامي الإيطالي سلفاتوري.

وجاء نص بيان الحكم كالتالي

تحكم المحكمة الرياضية التالي:

1- الاستئناف الذي تقدم به نادي الزمالك في 19 يونيو 2020 ضد عقوبة حمدي النقاز، وذهب لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 9 أبريل 2020 مؤيد جزئيا.

2- فقد تم التعديد على القرار الصادر عن غرفة تسوية المنازعات بالفيفا في 9 أبريل وجاء الحكم كالتالي:

3- رفضت القضية من السيد حمدي بن عبد السلام النقاز ضد نادي الزمالك بالكامل.

4- يتحمل حمدي النقاز بدفع مبلغ مالي لنادي الزمالك مبلغ 3000 فرنك سويسري، كمساهمة قانونية ونفقات آخري خلال سريان القضية.

5- يدفع الزمالك المصري مبلغ 3000 فرنك سويسري، كتكاليف المساهمة القانونية والنفقات الآخرى.

6- تم رفض جميع اقتراحات الإغاثة