أحمد فتحي ناعيا المشير طنطاوي: وهب حياته للحافظ علي أمن واستقرار الوطن

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نعي النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وقائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ86 عاما.

دوت الخليج يرصد نعي أحمد فتحي للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وقال فتحي، خلال بيان له، أن المشير طنطاوي كان محارباً عظيماً وهب نفسه للدفاع عن بلده من أجل تحقيق النصر، وحرص على أمنها واستقرارها، مؤكدا أنه سيظل علامة فارقة وبارزة في تاريخ الوطنية المصرية، فقد كان رجل دولة من الطراز الأول، وكان من أحد الأبطال الشجعان الذين خاضوا حرب أكتوبر المجيدة.

وتابع النائب أحمد فتحي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وعفوه وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة،الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عام .

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب،”الذي عبر بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة من أدق وأخطر مراحل التاريخ المصري الحديث”.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان .