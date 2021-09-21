/651271/تفاصيل-افتتاح-وزير-العدل-لـ-مجمع-محاكم-دمنهور-ربط-المحكمة-بـ-254-نقطة-شرطية-لتجديد-الحبس-الاحتياطي--صور

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم، مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد، بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والمستشار عبد الملك القمص رئيس محكمة استئناف إسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء أحمد فرحات مدير أمن البحيرة ورئيس محكمة شمال دمنهور الابتدائية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل افتتاح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد

فيديو وثائقي عن مراحل الأعمال الإنشائية الخاصة بالمجمع

خلال الافتتاح استعرضت وزارة العدل، فيديو وثائقي عن مراحل الأعمال الإنشائية الخاصة بالمجمع المقام بنظام المباني سابقة التجهيز، ثم أجرى الوزير جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعاتها المجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لتشغيل نظامي التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، والمربوطة بعدد 254 نقطة شرطية وسجن عمومي ومركزي، وأجرى اتصالًا مع اللواء مدير منطقة سجون وجه بحري بمنطقة سجون برج العرب باستخدام تقنية الفيديو كونفراس، في قاعة محكمة جنايات دمنهور.

كما استعرض وزير العدل وحدة إصدار الشهادات عن بعد التي تتيح استخراج الشهادات الخاصة بالمحكمة الاقتصادية من أي محكمة على مستوى الجمهورية، وأجرى الوزير تجربة عملية باستخراج شهادة إفلاس من محكمة القاهرة الاقتصادية، وتفقد المكتب الأمامي للمحكمة المعد لخدمة المواطنين، ثم افتتح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق المميكنة.

أعمال الأنشاء مشيدًا بإنجازها

في ختام جولته أعرب الوزير عن تقديره لما لمسه من جهد في أعمال الأنشاء مشيدًا بإنجازها في وقت قياسي، وأكد على أن المرحلة الراهنة تستوجب التوسع في إنشاء مقرات العدالة والحفاظ على رفع كفاءة المحاكم بصورة حضارية، كما شدد على العاملين بحسن معاملة المواطنين والاهتمام بإنجاز مصالحهم، لافتًا إلى أن العمل داخل مجمع المحاكم الجديد سيبدأ يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 مع بداية العام القضائي الجديد.