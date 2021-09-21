/651272/خالد-بدوي-ناعيا-المشير-طنطاوي-عبر-بمصر-إلى-بر-الأمان-فى-أحلك-الظروف

نعي النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وقائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ85 عاما.

دوت الخليج يرصد نعي خالد بدوي للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وقال خالد بدوي، خلال بيان له، :"رحم الله القائد البطل المشير طنطاوي الذى عبر بمصر إلى بر الأمان فى أحلك الظروف، وقاد سفينة الوطن إلى شاطئ النجاة، وأن ما حققه المشير طنطاوى خلال رحلته سيجعل اسمه خالداً للأبد فى تاريخ الأمة وقلوب المصريين.

وتوجه النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء الي الشعب مصري العظيم والقوات المسلحة المصرية ولأسرة الراحل المشير طنطاوى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

هذا ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة،الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عام .

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب،”الذي عبر بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة من أدق وأخطر مراحل التاريخ المصري الحديث”.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان .