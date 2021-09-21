حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.. إلغاء احتفالية كأس السوبر المصري

/651273/حدادا-على-وفاة-المشير-محمد-حسين-طنطاوي-إلغاء-احتفالية-كأس-السوبر-المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري المقرر اقامتها في السابعة من مساء اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش بستاد الجيش ببرج العرب حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، على أن تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نعى المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون"

والاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعي الفقيد الكبير يستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها.

ياسر ريان: البقاء لله في وفاة المشير طنطاوي.. والأهلي الأقرب لتحقيق السوبر المصري

نعى ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، المشير طنطاوي، والذي رحل عن عالمنا صبالح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

وأكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالسوبر المصري اليوم ستكون قوية وهامة للغايه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" الأهلي يتميز بإحترام الخصوم خاصة في المباريات الهامة والنهائية، وهذا ما يؤهل الفريق للفوز بالمباراة، وكل الأمورو اردة خلال اللقاء".

وتابع" لا يوجد أي سهولة في المباراة النهائية، ولاعبو الطلائع من حقهم الفوز بالبطولة، ولن تكون سهلة على الفريقين، وآخر مباراة بالدوري إنتهت بالتعادل وكانت أحد أسباب خسارة الأهلي لبطولة الدوري.

إلغاء احتفالية كأس السوبر المصري

وواصل" لا أحب تواجد الصفقات الجديدة في لقاء الأول، ولا أدعم هذا الأمر، فلابد أن يتواجدوا على مقاعد البدلاء حتى يعرفوا حساسية المباريات، ومن الممكن مشاركتهم خلال أحداث المباراة".

وزاد" أتوقع لعب الصفقات الجديدة لطلائع الجيش خلال المباراة، ومن حق عبد الحميد بسيوني أن يحلم بالفوز باللقب وسيكون أول لقب في تاريخ النادي".

واختتم" أحمد ياسر ريان كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الأخيرة وسيتواجد في تدريبات الفريق بشكل طبيعي اليوم".