/651274/علاء-عابد-لوفد-البرلمان-الأردني- نشيد-بجهود-الرئيس-السيسي-والملك-عبد-الله-لدفع-عمليه-السلام

أكد النائب علاءعابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، أن المملكة الأردنية الهاشمية لها مكانة خاصة داخل قلوب المصريين و لغة تواصل مشتركة ، بين الشعبين الشقيقين وهناك علاقات ممتدة عبر التاريخ بينهم.

وأضاف النائب علاءعابد، خلال ترؤسه اليوم اجتماع وفد لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب المملكة الاردنية الهاشمية ، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة ، برئاسة النائب الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة ، أننا جميعا تابعنا تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، ودورهم في لم الشمل من أجل وجود موقف عربي موحدلدعم القضية الفلسطينية ، مؤكدا أن البرلمان العربي جاهز للتعامل مع البرلمان الأردني، ووضع أطر التواصل بيننا. المملكه لها مكانه خاصة داخل قلوب المصريين وذلك بحضور النائب الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة ورئيس الوفد الأردني ، سعادة النائب أمغير الهملان، النائب ينال فريحات ، النائب طالب الصرايرة ، النائب الدكتور أحمد عشان النائب ناجح العدوان ، النائب نصار الحيصةالنائب آمال البشير ،النائب فايزة عضييات ، النائب هادية السرحان ، الدكتور طاهر وريكات , مدير الشئون الإعلامية ، السيد خالد المعايطة , آمين سر اللجنة رامي الردايدة , رئيس قسم الشئون البرلمانية العربية في الامانة العامة لمجلس النواب و أعضاء الشعبة العامة للإتصالات والتواصل المرافقين للوفد البرلماني الأردني زياد خضر - مدير عام الشركة الاردنية السعودية للبث الفضائي نائب رئيس الإتحاد العام للمنتجين العرب ، عزت الحزام - مستشار سياسي وإعلامي , مدير عام سما للبث الفضائي , رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتواصل في الإتحاد العام للمنتجين العرب ، مصطفي ريالات- رئيس تحرير جريدة الدستور , نائب رئيس الشعبة العامة للإتصال والتواصل ، طارق ابو الراغب - مدير هيئة الإعلام , عضو الشعبة العامة للإتصالات والتواصل، الدكتور سلافة الزغبي - رئيس قسم الصحافه والإعلام في الجامعة العربية المفتوحة , عضو الشعبة العامة للإتصالات والتواصل ، ناصر الرحامنة - الناطق الرسمي في أمانة عمان الكبري , مدير إذاعة هواعمان , عضو الشعبة العامة للإتصالات والتواصل ، أحمد الأسعد مدير عام AONE , عضو الشعبة العامة للإتصالات والتواصل ، موفق علي كيلاني معيوف أمين عام مساعد للعلاقات بالإتحاد العام... الأردن له مكانة خاصة داخل قلوب المصريين

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