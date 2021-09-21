/651275/علاء-مصطفي-ينعي-المشير-طنطاوي-مواقفه-الوطنية-لن-ينساها-التاريخ

نعي النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وقائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ85 عاما.

دوت الخليج يرصد نعي علاء مصطفي للمشير السيسي

وفاة المشير طنطاوي

وقال النائب علاء مصطفي، خلال بيان له، أن المشير الراحل محمد طنطاوي، كان صاحب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء، بدءًا من خدمته العسكرية ومساهماته العظيمة كأحد أبطال حرب اكتوبر ٧٣، وانتهاءً بمواقفه الوطنية التي لن ينساها التاريخ لحمايته لبلدنا الحبيب مصر من الفوضي.

وتوجه عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء الي الشعب مصري العظيم والقوات المسلحة المصرية ولأسرة الراحل المشير طنطاوى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

هذا ونعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، باسمه وباسم أعضاء المجلس المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذى أفنى حياته في خدمة الوطن ، وساهم في عديد من الإنجازات وتحقيق البطولات في حرب أكتوبر المجيدة ، وإدارة البلاد في فترة حاسمة من تاريخ مصر أنقذتنا والأمة العربية من براثن الإرهاب.