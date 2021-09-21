/651277/عبدالتواب-ناعيا-المشير-طنطاوي-مصر-فقدت-رجلا-مخلصا-عاش-محبا-لوطنه

نعى المستشار حمدي معوض عبدالتواب، وكيل نادي قضاة مصر، اليوم، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية.

دوت الخليج

وتقدم عبدالتواب بخالص العزاء والمواساة لعائلة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وأسرة العسكرية المصرية، والشعب المصري، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال وكيل نادي قضاة مصر:« أن الراحل عاش صادقا مخلصا ومحبا لوطنه، وكان واحد من أخلص رجالة ورمزا للعسكريين المصريين، لم يبخل على وطنه بنقطة عرق».

بطل من أبطال حرب أكتوبر

وأضاف أن الراحل :« كان قد أبطال الانتصار في حرب أكتوبر، وسجل أسمه بحروف من نور في تاريخ العسكرية المصرية، كما كان رجل دولة حينما تولى إدارة البلاد على رأس المجلس العسكري في واحدة من أدق اللحظات التي مرت بمصر في التاريخ الحديث واستطاع أن يعبر بمصر كافة الأزمات».

وفي سياق أخر اليوم نعى المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والقضاة أعضاء المجلس وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة والعاملين بالمحاكم والنيابات، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عامر ناهز الـ85 عامًا.

وقال «شوضة»، وأعضاء «القضاء الأعلى»، إن الراحل أخلص أبناء ووطننا الغالى مصر وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والذى ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في تاريخ مصر، وقائدًا ورجل دولة تولى المسؤولية في إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة وأحلك الظروف تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر وحماها من الفتن وبراثن الإرهاب الغاشم وكيد الأعداء وعبر بها إلى بر الأمان.