مجلس الشيوخ ينعي المشير حسين طنطاوي: لبي نداء الوطن في احلك الظروف وانقذ البلاد.. رجل دولة من الطراز الأول ومواقفه الوطنية سيسجلها التاريخ

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رحل المشير البطل محمد حسين طنطاوي بعد تاريخ حافل في خدمة الوطن، فهو البطل العسكرى الذى خاض أربع حروب دخلتها مصر ضد إسرائيل، فكان أحد أبطال حرب 56، وشارك فى حرب النكسة سنة 1967، وبعدها فى حرب الاستنزاف، كما كان أحد أبطال حرب اكتوبر 1973المجيدة، كما أنه استطاع بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق فى الفترة التى واكبت أحداث ثورة 25 يناير.

وتوفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما، تاركا تاريخ حافل في خدمة الوطن، فهو البطل العسكرى الذى خاض أربع حروب دخلتها مصر ضد إسرائيل، فكان أحد أبطال حرب 56، وشارك فى حرب النكسة سنة 1967، وبعدها فى حرب الاستنزاف، كما كان أحد أبطال حرب اكتوبر 1973المجيدة، كما أنه استطاع بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق فى الفترة التى واكبت أحداث ثورة 25 يناير.

المشير البطل محمد حسين طنطاوى، لم تقف بطولاته عند مواجهة العدو الخارجى، ولكنه كان صاحب حكمة وكفاءة كبيرة بعد أن تنحى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجح فى الحفاظ على الدولة المصرية من كل الفتن.

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المشير محمد حسين طنطاوى شغل مناصب قيادية عديدة فى القوات المسلحة، حيث كان رئيسا لهيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك فى العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد لوحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكرى ثم عمل عام 1975م ملحقاً عسكرياً لمصر فى باكستان وبعدها فى أفغانستان.

وفى عام 1987 تولى منصب قائد الجيش الثانى الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهورى عام 1988 حتى أصبح قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع عام 1991 برتبة فريق، وعقب شهر واحد أصدر الرئيس الأسبق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قراراً جمهورياً بنهاية عام 1993 بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربى.

نال المشير محمد حسين طنطاوى خلال مشواره العسكرى العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكرى، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش.

رئيس مجلس الشيوخ ينعي المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق

ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ باسمه وباسم أعضاء المجلس المشير محمد حسين طنطاوي – القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذى أفنى حياته في خدمة الوطن ، وساهم في عديد من الإنجازات وتحقيق البطولات في حرب أكتوبر المجيدة ، وإدارة البلاد في فترة حاسمة من تاريخ مصر أنقذتنا والأمة العربية من براثن الإرهاب .

رحم الله فقيد الوطن و ألهمنا جميعاً وأهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

طارق تهامي: لبي نداء الوطن في احلك الظروف وانقذ البلاد ومواقفه ستظل خالده ابد الدهر

نعي النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ ، المشير محمد حسين طنطاوي -القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ، الذي وافته المنية صباح اليوم مؤكداً طنطاوي كان فارسا لبي نداء الوطن في احلك الظروف وانقذ البلاد في أصعب اللحظات وستظل مواقفه خالده ابد الدهر ينهل منها ابناؤه كل تعاليم الشجاعه والشهامه والوطنية .

وتقدم تهامي بالعزاء والمواساة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي والي الشعب المصري والقوات المسلحه في وفاة الفقيد مؤكدا بأن طنطاوي استكمل مسيرة أسلافه القادة العظام وستظل صفحة طنطاوي ناصعه في سجلات التاريخ تذهر بكل معاني التضحيه والفداء ، وستظل سيرة ابن مصر وابن الجنوب حافلة بالإنجازات .

ودعي تهامي أن يتغمد الله الفقيد المشير طنطاوي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وانا لله وانا اليه راجعون

حازم الجندي: رجل دولة من الطراز الأول ومواقفه الوطنية سيسجلها التاريخ

نعى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد الاعلى للقوات المسلحة الأسبق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد الجندي، في بيان له، أن المشير طنطاوي سيظل علامة فارقة وبارزة في تاريخ الوطنية المصرية، فقد كان رجل دولة من الطراز الأول، وكان من أحد الابطال الشجعان الذين خاضوا حرب أكتوبر المجيدة ، فضلا عن مواقفه الوطنية والتاريخية التي ستظل محفورة على جبين كل مصري.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن المشير طنطاوي ضرب مثالا يحتذى به في الوطنية والتضحية والفداء لحماية أرض وتراب هذا الوطن الغالي، والحفاظ على حقوق شعبه، وعدم التفريط في شبرا واحدا من مقدراته.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشير طنطاوي استطاع بحكمته الباسلة قيادة سفينة الوطن في ظروف عصيبة وتحمل فيها مسئولية شعبا بأكمله، واستطاع التصدي بحزم وإرادة وطنية للمؤامرات الغاشمة التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، قائلا: اليوم نودع رجلا وبطلا عظيما سيظل التاريخ يتحاكى عن بطولاته ومواقفه.