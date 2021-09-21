/651280/نجلاء-بدر-تمتنع-عن-العمل-مع-محمد-سامي-فما-علاقة-مي-عمر

أثارت الفنانة المصرية نجلاء بدر جدلًا واسعًا بين روداد السوشيال ميديا نتيجة لتصريحتها حول تحفظها عن العمل مع المخرج محمد سامي بسبب زوجته الفنانة مي عمر.

دوت الخليج يكشف سبب امتناع الفنانة نجلاء بدر عن العمل مع المخرج محمد سامي.

نجلاء بدر تعمل مع محمد سامي بشرط عدم تواجد مي عمر

أوضحت بدر أنها لن تكرر تجربة العمل مع محمد سامي مرة أخرى، إذا كانت زوجته مي عمر داخل نفس العمل، ويرجع ذلك الأمر إلى مجاملات سامي الدائمة لزوجته على حساب الآخرين.

وقالت نجلاء بدر في حوار صحفي، إن أعمال المخرج محمد سامي لن يتذكرها أحد في المستقبل برغم تحقيقها النجاح التجاري المطلوب، موضحة أن أسوأ ما في المخرج، أن يكون عصبي، لكنها تلتمس له العذر، لكونه عنيداً، ويريد أن يظهر العمل بالشكل الذي في مخيلته، في وقت ضيق.

تعاون نجلاء بدر مع محمد سامي في نسل الأغراب

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر مع المخرج محمد سامي، هو مسلسل «نسل الأغراب»، من تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

أعمال نجلاء بدر مع محمد سامي

وشاركت بدر في عدة أعمال مع محمد سامي، منها مسلسل «حكاية حياة»، بطولة غادة عبد الرازق، خالد سليم، طارق لطفى، أحمد زاهر، روجينا، نهى العمروسى، سناء شافع، أحمد مالك، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.

نجلاء بدر تشارك في فيلم النهاردة يوم جميل

ويشار إلى أن الفنانة المبدعة نجلاء بدر تشارك في بطولة فيلم «النهاردة يوم جميل» بجانب الفنانة هنا شيحا، والذي يعد أول عمل سينمائي يتناول قضية الاغتصاب الزوجي بشكل واقعي جريء، ومن المقرر عرض العمل قريبًا في دور العرض السينمائية المصرية.

تجسد نجلاء بدر خلال أحداث فيلم «النهاردة يوم جميل» شخصية إمرأة سمينة، لتناقش قضية السمنة بشكل إنساني بعيد عن التنمر الذي يتعرض لها أصحاب الوزن الزائد هذه الأيام، فهي تركز على تأثير السمنة السلبي على العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وتظهر بدر في كثير من المشاهد بدون مكياچ