/651281/إسلام-الغزولي-ناعيا-المشير-طنطاوي-أفني-حياته-للحفاظ-علي-مصر-وقاد-سفينتها-لبر-النجاة-في-أصعب-الظروف

نعي إسلام الغزولي مستشار رئيس حزب المصريين الاحرار لشئون الشباب وعضو المكتب السياسي للحزب، وفاة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق الذي وفاته المنية اليوم.

دوت الخليج يرصد نعي رئيس حزب المصريين الاحرار المشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

واعرب الغزولي في تصريح له عن خالص العزاء المواساة لأسرة المشير طنطاوي والرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم داعيا الله عز وجل ان يرحم الفقيد ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان، وان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

وأكد ان المشير طنطاوي كان قائدا مخلصا لوطنه وافني حياته للحفاظ علي مصر والوصول بها الي بر الامان في أصعب الظروف، التي مرت بها في تاريخها المعاصر وكان بطلا من حرب ابطال اكتوبر المجيدة ادي دورا مشرفا لاسترداد الارض والكرامة للشعب المصري، موضحا انه سيظل رمزا وطنيا نفخر به علي مدار التاريخ ومثالا يحتذي به في الاخلاص والوطنية وحب الوطن والتضحية من أجله.

المشير حسين طنطاوي

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى المشير محمد حسين طنطاوى، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء قائلا:"فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.

وقال إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان. مختتما نعيه بسم الله الرحمن الرحيم.. "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا".صدق الله العظيم