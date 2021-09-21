/651282/سيف-العماري-يعلن-ترشحة-لإنتخابات-نادي-الزمالك-تفاصيل

أعلن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مصطفى سيف العماري، تقدمة لخوض إنتخابات نادي الزمالك علي مقعد العضوية في الانتخابات المقررة يوم 19 نوفمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال العماري، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "بسم الله توكلتُ على الله أُعلن أنا مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، نيتي في الترشح على مقعد عضوية مجلس إدارة النادي في الانتخابات المقبلة".

وأضاف: "أردتُ أن أحمل المبادرة تشجيعًا لكل من ينوي الترشح لخدمة نادينا الحبيب، وأعلن عن قراري بخوض الانتخابات كمستقل، وترحيبي التعاون مع الجميع من أجل رفعة القلعة البيضاء".

الجدير بالذكر أن مصطفى سيف العماري شغل منصب عضو مجلس الإدارة بعد فوزه بانتخابات 2014، قبل أن يتقدم باستقالته قبل نهاية فترة المجلس بنحو عام ونصف.

تدريبات الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الصباحي اليوم الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب الحالي.

وشرح المدير الفني للزمالك، للاعبين خلال جلسته معهم برنامج تدريب اليوم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في الخامسة مساءً على ملعب فندق الإقامة.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.