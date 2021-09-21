النائب العام ينعى المشير طنطاوى: بذل كل غال ونفيس فى الدفاع عن الوطن

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار حماده الصاوى النائب العام، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، قائلاً: "رجلًا من أبطال مصر وقائدًا حكيمًا من أخُلَّص أبنائها".





وتابع فى بيان، اليوم الثلاثاء: "أنعى فقيد مصر كلها المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى بذل كل غال ونفيس فى الدفاع عن الوطن بكل عزة وكرامة، متحملًا المسؤولية بكل صدق وشرف، بشجاعة المبصر وصبر الحكماء". وأعرب النائب العام، باسمه وباسم جميع أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.

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