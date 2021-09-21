وزير العدل يفتتح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد

وخلال الافتتاح تم عرض فيديو وثائقى عن مراحل الأعمال الإنشائية الخاصة بالمجمع المقام بنظام المبانى سابقة التجهيز، ثم أجرى الوزير جولة تفقدية داخل أروقته وقاعاته المجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لتشغيل نظامى التقاضى وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، والمربوطة بعدد 254 نقطة شرطية وسجن عمومى ومركزى.
وأجرى الوزير اتصالاً مع اللواء مدير منطقة سجون وجه بحرى، بمنطقة سجون برج العرب، باستخدام تقنية "الفيديوكونفراس" فى قاعة محكمة جنايات دمنهور.
كما استعرض وحدة إصدار الشهادات عن بعد التى تتيح استخراج الشهادات الخاصة بالمحكمة الاقتصادية من أى محكمة على مستوى الجمهورية، وأجرى الوزير تجربة عملية باستخراج شهادة إفلاس من محكمة القاهرة الاقتصادية، وتفقد المكتب الأمامى للمحكمة المعد لخدمة المواطنين، ثم قام بافتتاح مأمورية الشهر العقارى والتوثيق المميكنة.
وفى ختام جولته أعرب الوزير عن تقديره لما لمسه من جهد فى أعمال الأنشاء مشيداً بإنجازها فى وقت قياسى، وأكد على أن المرحلة الراهنة تستوجب التوسع فى إنشاء مقرات العدالة والحفاظ على رفع كفاءة المحاكم بصورة حضارية، كما شدد على العاملين بحسن معاملة المواطنين والاهتمام بإنجاز مصالحهم، لافتاً إلى أن العمل داخل مجمع المحاكم الجديد سيبدأ يوم السبت الموافق 2/10/2021 مع بداية العام القضائى الجديد.
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