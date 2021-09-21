جدة - نرمين السيد - وأحمد محمد أحمد إدريس، من قرية توماس وعافية بمحافظة أسوان، ابتكر فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة فى حرب أكتوبر. ولد إدريس فى قرية توماس وعافية فى 1938، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1952، وتطوع مجندا بقوات حرس الحدود، فى 1954.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.