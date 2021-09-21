وزير التنمية المحلية ينعى المشير حسين طنطاوي

نعى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخالص الحزن والأسى المشير/ محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربى الأسبق والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء صباحاً ، مؤكداً أنه رجل المهام الصعبة ذو الرؤية الثاقبة والذى تحمل الكثير في سبيل وطنه .

وقال اللواء محمود شعراوي أن مصر فقدت اليوم واحداً من أهم الرموز العسكرية المتميزة الذى وهب حياته لخدمة الوطن في أكثر الأوقات العصيبة من تاريخ الوطن الغالي ضارباً أعظم المثل في التفاني والشجاعة والإقدام ، سائلا الله العلى القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .