سفير السعودية ينعى المشير حسين طنطاوى

نعى سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة السفير أسامة نقلى، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، قائلا: "خلال فترة رئاسته المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 2011 التقيته مرتين بمعية الأمير سعود الفيصل رحمه الله وكان هادئا وقورا". وأضاف السفير نقلى، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بـ"تويتر": "لقد تعامل مع فترة حرجة مرت بها مصر بكل مسئولية واتزان وحب لوطنه.. رحم الله فقيد مصر الكبير" . وكان المشير قد وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، ونعاه رؤساء وسياسيون ودبلوماسيون عرب وأجانب مؤكدين بصمته الخالدة فى تاريخ مصر المضئ.

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