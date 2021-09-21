مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ينعى المشير حسين طنطاوى

ينعي مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ببالغ الحزن والآسى وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المشير طنطاوى رجلًا من رجال مصر الأوفياء وطرازًا وطنيًا فريدًا أفنى حياته في الدفاع عن الوطن، وشارك في العديد من المعارك التي خاضتها مصر لاسترداد أراضينا والحفاظ عليها، وقاد سفينة الوطن فى وقت عصيب بكفاءة وبحكمة بالغة حتى بر الأمان، وقدم نموذجًا يحتذى به للأجيال القادمة.
ويتقدَّم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، وجميع العاملين، بخالص العزاء إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أسرة الراحل وذويه ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
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