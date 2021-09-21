نعى المستشار حماده الصاوي النائب العام رجلًا من أبطال مصر وقائدًا حكيمًا من خُلَّص أبنائها، فقيد مصر كلها المشير محمد حسين طنطاويالقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي بذل كلَّ غالٍ ونفيسٍ في الدفاع عن الوطن بكل عزةٍ وكرامةٍ متحملًا المسئولية بكل صدق وشرف، بشجاعة المبصر وصبر الحكماء.
وأعرب النائب العام باسمه وباسم كافة أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تحمل المسئولية بصدق وشرف».. النائب العام ينعى المشير حسين طنطاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.