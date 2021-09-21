انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أن إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 رسميا الساعة 2:00 ظهرا وذلك من خلال الصفحات الرسمية للوزارة علي مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت الوزارة أن النتيجة سوف تعلن اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر سبتمبر 2021 علي موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بنتائج امتحانات الثانوية العامة وذلك في إطار سعي الوزارة إلي حماية الطلاب وأولياء الأمور من التجمعات في ظل وجود فيروس كورونا ونتيجة لتزايد البحث علي جوجل حول الموضوع قمنا بعمل تقرير مفصل حول كيفية الحصول علي النتيجة للتسهيل علي أولياء الأمور والطلاب واليكم متابعينا الأعزاء كامل التفاصيل.

موعد الإعلان رسميا عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تزايد البحث علي الويب خلال الساعات القليلة الماضية من أولياء الأمور وطلاب وطالبات الثانوية العامة 2020-2021 بشعبتيها العلمي والأدبي حول موعد الإعلان رسميا عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 وقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم أن النتيجة سوف تعلن اليوم الثلاثاء الموافق 21-9-2021 في تمام الساعة الثانية ظهرا علي موقع نتائج الثانوية العامة حيث تم الانتهاء رسميا من تصحيح ورصد الدرجات لجميع المواد إلكترونيا هذا العام ودون تدخل بشري منعا لحدوث أي أخطاء وينتظر الآلاف ممن أدوا امتحانات الدور الثاني ظهور النتائج مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.

رابط الحصول علي نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

نقدم لكم متابعينا الأعزاء رابط مباشر للحصول علي النتائج من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والخاص بنتائج الثانوية العامة لهذا العام حيث أدي حوالي 153396 طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني لهذا العام لشعب العلمي والأدبي وأعلنت الوزارة عن أن النتيجة سوف تظهر الساعة 2:00 ظهرا اليوم الثلاثاء علي الرابط التالي (https://g12.emis.gov.eg) مع أطيب تمنياتنا لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق.

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