/651301/حسام-مرسي-ينعي-المشير-طنطاوي-سيظل-التاريخ-يتحاكى-عن-بطولاته-ومواقفه

نعي حسام مرسي، المحلل السياسي، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وقائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ85 عاما.

دوت الخليج يرصد نعي حسام مرسي للمشير طنطاوي

وقال مرسي، خلال بيان له، أن المشير الراحل محمد طنطاوي تاريخه الوطني المشرف في حرب اكتوبر او في فترة توليه زمام البلاد في 2011 كان نعم القائد استطاع الوصول بالوطن الي بر الأمان.

وأشار المحلل السياسي، أن المشير طنطاوى، كان قائداً عظيماً، سيظل إسمه خالدا بأحرف من نور، فى قلوب الشعب المصرى العظيم، قائلا: "اليوم نودع رجلا وبطلا عظيما سيظل التاريخ يتحاكى عن بطولاته ومواقفه.

وتوجه حسام مرسي، بخالص العزاء الي الشعب مصري العظيم والقوات المسلحة المصرية ولأسرة الراحل المشير طنطاوى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.