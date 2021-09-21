 رسمياً. .ليفاندوفسكي يحصد جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي

/651283/رسميا-ليفاندوفسكي-يحصد-جائزة-الحذاء-الذهبي-عن-الموسم-الماضي

تسلم روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي 2020, وذلك بعد تمكنة من تسجيل 41 هدفاً في جميع المسابقات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وتمكن روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، من التتويج بلقب الجائزة متفوقاً علي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله 41 هدفًا في الدوري الألماني.

وجاء في المركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الحالي بفارق هدف واحد عن كريستيانو رونالدو مهاجم مانشيستر يونايتد.

وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قائمة أكثر 10 هدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى، بعدما توقف عند 22 هدفا في المركز العاشر خلف هاري كين متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

يعتبر البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو أكثر اللاعبين تحقيقًا للجائزة برصيد 6 مرات، ويليه كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بأربع مرات.

ويعد كريستيانو رونالدو، ولويس سواريز، هما اللاعبان الوحيدان، اللذان نجحا في الفوز بالجائزة في دوريين مختلفين، حققها رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بينما حصل عليها سواريز عندما كان لاعبًا في ليفربول الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني.

موعد مباراة ليفربول

يستعد ليفربول لمباراته المقبلة أمام فريق نورويتش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:46 مساءً، اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في لقاء يرفع فيه أصحاب الأرض شعار الثأر من الهزيمة التي مني بها مطلع الموسم في الدوري أمام الريدز

ويفتقد ليفربول أيضاً لخدمات البرازيلي روبرتو فيرمينو عند مواجهة نوريتش سيتي، لكن النادي صرح بأن المهاجم: "يستعد لاستئناف التدريب الجماعي هذا الأسبوع".

تشكيل ليفربول المتوقع

راسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - الكانتارا - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح- ماني - جوتا