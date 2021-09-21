/651285/الزمالك-محامي-حمدي-النقاز-كان-يعلم-بإلغاء-عقوبة-المحكمة-الرياضية-وكارتيرون-صاحب-قرار-عودة-اللاعب

أكد عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن موقف نادي الزمالك تغير كثيرا في قضية حمدي النقاز، وذلك بعد قرار المحكمة الرياضية صباح اليوم.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "راديو أون تايم سبورتس" عندما كان حمدي النقاز لاعبا في صفوف الزمالك، طلب فسخ تعاقدة مع النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاتة المالية، مستغلا الحصول على ما يفيد بهذا الأمر من إدارة الزمالك التي كانت متواجدة في ذلك التوقيت".

وتابع" حصل حمدي النقاز على حكم نهائي بقيمة مليون و 300 ألف دولار من المحكمة، وتحدثنا بعد ذلك مع المحامي الإيطالي والمصري، من أجل معرفة النواحي القانونية التي يتبعها النادي بعد ذلك".

وواصل" رأي المحاميين كان سيكون أن يتم تثبيت العقوبة أو تخفيضها، ولكن تم إلغائها، وقبل التعاقد مع اللاعب تحدثنا مع باتريس كارتيرون، وأكد أنه يحتاج اللاعب فنيا خلال الفترة المقبل".

وزاد" عند التواصل مع النقاز قلنا له أنه لابد من التنازل عن القضية ثم التعاقد معه بعد ذلك، وتم تسوية الأمور المالية مع اللاعب، وتواجد اللاعب معنا في صفقة إنتقال حر".

واختتم" موقف نادي الزمالك تغير حاليا بكثير، وأن محامي اللاعب كان يعرف أن العقوبة سيتم إلغائها أو تخفيضها، ولذلك قرروا التنازل عن القضية وتسوية الأمور المالية".

كارتيرون

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .