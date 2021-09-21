/651288/بعد-تصدره-التريند-تعرف-على-تفاصيل-الأزمة-الصحية-لنضال-الشافعي

تصدر الفنان نضال الشافعي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب أزمته الصحية الأخيرة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد أزمة الفنان نضال الشافعي الصحية منذ البداية.

بداية أزمة نضال الشافعي الصحية

كانت بداية أزمة الفنان نضال الشافعي الصحية، عندما أصيب بانفجار في القولون أثناء تصوير فيلمه «مينى بار»

وأجرى نضال الشافعي عملية جراحية في القولون داخل أحد المستشفيات في المهندسين.

فيلم ميني بار سبب أزمة نضال الشافعي الصحية

وصرحت زوجة نضال الشافعي لأحد المصادر أن إصابته جاءت بسبب عصبينة في فيلمه الأخير الذي كان يصوره قبل أزمته الصحية وهو فيلم ميني بار.

دعم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الفنان نضال الشافعي من خلال زيارته بالمستشفى للاطمئنان على صحته، كما قدم الأب بطرس له تابلوه يحمل أسماء الله الحسنى.

تدهور الحالة الصحية لنضال الشافعي بعد خضوعة لعملية جراحية

وشهدت الحالة الصحية لنضال الشافعي تدهورا كبيرا إثر معاناته من الصديد في موضع جرح عملية ثقب القولون التي أجراها قبل أيام، مما استدعى إعادة وضعه تحت الرعاية الطبية في قسم العناية المركزة، اذ انه عانى يوم الخميس الماضي من ارتفاع مفاجأ في درجة الحرار وفقا لما صرحت به زوجته.

منتج فيلم «ميني بار» ينفي تسببه في حدوث أزمة نضال الشافعي

وكشف المنتج مدحت سعد منتج فيلم «ميني بار» عن ماحدث بينه وبين نضال الشافعي في أخر ليله جمعتهم قبل أزمة الأخير، قائل: “الكواليس الداخلية لا يعرفها غير أنا ونضال والناس المقربين لنا جداً، جمعتني آخر ليلة مع نضال قبل ذهابه للوكيشن الثاني للتصوير حيث شعوره ببعض الإعياء، حيث إن إصابته بثقب في القولون ليس له دخل بها"، وذلك من خلال مداخلة مع برنامج et بالعربي.

نضال الشافعي يتقدم بشكوى ضد مدحت سعد

وأعلن الفنان نضال الشافعي، إنه سيتقدم بشكوى للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضد منتج فيلمه الجديد ميني بار، المتسبب في انفعاله وانفجار إحدى زوائده القولونية ثم إجراء جراحة عاجلة، وذلك بعد خروجه من المستشفى.

وكشف الفنان نضال الشافعي عن موعد خضوعه للعملية الجراحية الثانية والتي من المقرر أن تكون اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد إصابته بثقب في القولون نتيجة انفعاله والضغط العصبي عليه.

نضال الشافعي يعلن خضوعة لعملية جراحية للمرة الثانية

كتب الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مطالبا الجمهور بالدعاء له ومساندته في عمليته الجراحية القادمة، فقال: “ن فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية يوم الثلاثء إن شاء الله.. اللهم اشفني واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل”.