النائب العام ينعى المشير طنطاوي:«رجل من أبطال مصر وقائد حكيم .. وفقيد مصر كلها»

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ينعي النائب العام المستشار حمادة الصاوي، رجلًا من أبطال مصر وقائدًا حكيمًا من خُلَّص أبنائها، فقيد مصر كلها «المشيرمحمد حسين طنطاوي» القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي بذل كلَّ غالٍ ونفيسٍ في الدفاع عن الوطن بكل عزةٍ وكرامةٍ متحملًا المسئولية بكل صدق وشرف، بشجاعة المبصر وصبر الحكماء.

دوت الخليج

رجل من أبطال مصر وقائد حكيم

ويعرب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بأسمه وبأسم كافة أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.

وفي سياق أخر اليوم نعت وزارة الداخلية، ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.

وزارة الداخلية قالت في بيانها، إن الوزارة تعرب عن خالص عزائها ومواساتها للقوات المسلحة المصرية وأسرة الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي، توفى صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما بعد رحلة عطاء كبيرة في خدمة الوطن.

وتخرج المشير حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

كما تولى المشير حسين طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011م وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م، وأُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشارًا لرئيس الجمهورية.