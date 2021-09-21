بعد إعلان الحداد على المشير طنطاوي..إدارة مهرجان «إيزيس» تلغي حفل ختامه

/651294/بعد-إعلان-الحداد-على-المشير-طنطاويإدارة-مهرجان-إيزيس-تلغي-حفل-ختامه

أعلنت إدراة مهرجان «إيزيس» الدولي لمسرح المرأة إلغاء حفل ختام الدورة التأسيسية للمهرجان، حدادا على رحيل المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، والذي مثل نبأ وفاته فزعة لكل مواطنى جمهورية مصر العربية.

دوت الخليج يرصد إلغاء حفل ختام مهرجان إيزيس

إلغاء حفل ختام مهرجان إيزيس

وأصدرت إدارة المهرجان بيانا رسميا جاء فيه: “يعتذر مهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرأة عن إقامة حفل ختام دورته التأسيسية الذى كان مقررا اليوم.. نظرا لإعلان وزارة الثقافة الحداد فى البلاد على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي”.

وتابع البيان: “سيتم الإعلان فى وقت لاحق عن موعد جديد لتقديم دروع التكريم وشهادات التقدير للمكرمات والفرق المصرية المشاركة، ونشكركم جميعا على تعاونكم معنا فى إنجاح هذه الدورة وخروجها فى صورة مشرفة أمام العالم”.

مهرجان إيزيس

يذكر أن الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم الداعمة لفكرة المهرجان منذ البداية، وقالت في كلمتها المنشورة في كتالوج المهرجان أن النساء يستطعن.. النساء قادرات.. قادرات على الحلم، وقادرات على تحقيقه، يستلهمن قوتهن من روح إيزيس الأم الأولى وسيدة العالم.

تأجيل مهرجان المهن التمثيلية الجديد

كما قرر الدكتورأشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، تأجيل حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح الذي كان مقررًا إقامته، اليوم الثلاثاء إلى السبت المقبل الموافق 25 سبتمبر، وكان من المفترض أن يسلم النجم مصطفى شعبان، جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة في حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى في دورته الـ6، وذلك على مسرح النهار بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان.

رحيل المشير طنطاوي

جدير بالذكر، أن المشير طنطاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل 3 أشهر، وتخرج طنطاوي من الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

نال المشير محمد حسين طنطاوى خلال مشواره العسكرى العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكرى، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش.