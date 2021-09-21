علاء قريطم ناعياً المشير طنطاوي :فقدت مصر واحد من اعظم ابطالها 

/651295/علاء-قريطم-ناعيا-المشير-طنطاوي-فقدت-مصر-واحد-من-اعظم-ابطالها

نعى النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، ببالغ الحزن وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى "الأسبق " الذى وافته المنية صباح اليوم.

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وقال النائب علاء قريطم، إن مصر فقدت رجلا من أعظم رجالاتها وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة التي سطر خلالها ملاحم وبطولات واستمر في الفداء والتضحية وخدمة وطنه خلال فترات صعبة للحفاظ على مصر آمنة.

علاء قريطم ناعياً المشير طنطاوي: فقدت مصر واحد من أعظم ابطالها

واضاف أنعي ببالغ الحزن والأسى، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وأدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن.

وتقدم قريطم بخالص التعازي الى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الاعلي للقوات المسلحة ولشعب مصر ، داعيا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.