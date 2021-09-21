/651296/محمد-زين-الدين-ناعيا-المشير-طنطاوي-لم-يدخر-جهدا-في-الحفاظ-على-مصر-وأمنها-القومي

نعى النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير دفاع مصر الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم : للراحل تاريخ حافل على مر تاريخه كم البطولات والإنجازات، بداية من المشاركة في حروب مصر ضد العدو المستعمر وصولا إلى محاربة الإرهاب أعقاب ثورة يناير ٢٠١١.

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وأشار إلى أن القوات المسلحة بقيادة الراحل محمد حسين طنطاوي أثناء ثورة يناير نجحت في الحفاظ على الوطن ووحدته من محاولة اختطافه سواء داخليا أو خارجيا.

وأكد زين الدين، أن مواقف الراحل المشير محمد حسين طنطاوي لا تخفى على أحد في الوقوف إلى جانب الوطن في مرحلة من أصعب المراحل بتاريخ مصر.

محمد زين الدين ناعيا المشير طنطاوي: لم يدخر جهدا في الحفاظ على مصر وأمنها القومي

ووجه عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن إطلاق اسم الراحل محمد حسين طنطاوي على قاعده الهايكستب العسكرية، مؤكدا أنه أقل تقدير لرجل لم يدخر جهدا في الحفاظ على مصر وأمنها القومي.