 يورجن كلوب مهنئاً ليفاندوفسكي: فخور بك وأتمني رؤيتك قريباً في نهائي الأبطال

/651298/يورجن-كلوب-مهنئا-ليفاندوفسكي-فخور-بك-وأتمني-رؤيتك-قريبا-في-نهائي-الأبطال

أرسل المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب تهنئة إلي اللاعب روبرت ليفاندوفسكي بعد تمكنة من حصد جائزة الحذاء الذهبي عن العام الماضي .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجة يورجن كلوب رسالتة الي ليفاندوفسكي قائلاً: مـرحبًا ليفا ، تهـانينا على الحـذاء الذهـبي. عنـدما سمعت أنك فـزت بالحذاء الذهبي، فكرت:" كيف؟ الآن فقط؟!. .

واضاف: يمكنك معرفة الوقـت المستغرق للـوصول إلى القـمة. لكنك كنت في القـمة لفترة طـويلة و تـستحق هذه الجـائزة.

‏وواصل:لقد قُـلتها عدة مرات، الآن سأقـولها مـرة أخـرى، أنا فـخور بك أيضًا. أتمـنى لك كل التوفيق و آمُل أن أراك قريبًا في نـهائي دوري أبـطال أوروبا.

‏وأختتم: أنـا سعيد حـقًا لك. بالـطريقة التي بدأت بـها هذا الموسم ، لن أتـفاجأ إذا فـزت بالحذاء الذهبي مرة أخرى .. طالـما نحن لا نلعب ضد بعضـنا البعض يـمكنك تسجيل أكبر عدد مـمكن من الأهداف.

وتسلم روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي 2020, وذلك بعد تمكنة من تسجيل 41 هدفاً في جميع المسابقات.

وتمكن روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، من التتويج بلقب الجائزة متفوقاً علي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله 41 هدفًا في الدوري الألماني.

يورجن كلوب وليفاندوفسكي

وجاء في المركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الحالي بفارق هدف واحد عن كريستيانو رونالدو مهاجم مانشيستر يونايتد.

وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قائمة أكثر 10 هدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى، بعدما توقف عند 22 هدفا في المركز العاشر خلف هاري كين متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

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يعتبر البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو أكثر اللاعبين تحقيقًا للجائزة برصيد 6 مرات، ويليه كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بأربع مرات.

ويعد كريستيانو رونالدو، ولويس سواريز، هما اللاعبان الوحيدان، اللذان نجحا في الفوز بالجائزة في دوريين مختلفين، حققها رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بينما حصل عليها سواريز عندما كان لاعبًا في ليفربول الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني.