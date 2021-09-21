بكلمات مؤثرة..نجلاء بدر تنعي المشير محمد حسين طنطاوي

/651300/بكلمات-مؤثرةنجلاء-بدر-تنعي-المشير--محمد-حسين-طنطاوي

حرصت الفنانة نجلاء بدر على نعي المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، اذ فقدت مصر صباح اليوم رجل من أعظم رجالها، لذا أعلنت الدولة حالة حداد عليه لمدة 3 أيام.

دوت الخليج يرصد نعي نجلاء بدر للمشير طنطاوي

نجلاء بدر تنعي المشير طنطاوي

نشرت نجلاء بدر صور للمشير طنطاوي مرفقة ببعض إشادات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “لا إله إلا الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

نجوم الوسط الفني ينعون المشير طنطاوي

كما حرص نجوم ونجمات الوسط الفني على نعي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عام.

فطالب الفنان محمد جمعة من متابعيه علر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» الدعاء للمشير طنطاوي بأن يتغمده الله بواسع رحمته، قائلًا: "رحم الله سيادة المشير محمد طنطاوي، نسألكم الدعاء"، ونشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة الراحل عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله والدوام لله.. بطل من أبطال مصر وعشاق ترابها، ألف رحمة ونور.. المشير طنطاوي في ذمة الله".

رحيل المشير طنطاوي

جدير بالذكر، أن المشير طنطاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل 3 أشهر، وتخرج طنطاوي من الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

نال المشير محمد حسين طنطاوى خلال مشواره العسكرى العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكرى، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش