/651304/النائبة-آية-مدني-تنعي-المشير-طنطاوي-انقذ-البلاد-من-سيناريوهات-دول-الجوار

نعت النائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي، قائلة إن مصر فقدت بطل من أبطالها ورمز من رموزها الذي سيشهد له التاريخ تضحياته وجهوده في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد.

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وذكرت مدني في بيان لها، أن الراحل المشير طنطاوي أنقذ البلاد من سيناريوهات طالت دول الجوار في فترة عصيبة مرت بها مصر إبان ثورة يناير، وتحمل مشاق كبيرة لا يتحملها إلا الأبطال.

وتابعت أن اعلان البلاد الحداد العام لمدة ثلاثة أيام تكريما له لإسهاماته الكبيرة في انقاذ البلاد وتضحياته في حروب 67 والاستنزاف وانتصار اكتوبر العظيم.

المشير محمد حسين طنطاوى شغل مناصب قيادية عديدة فى القوات المسلحة، حيث كان رئيسا لهيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك فى العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد لوحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكرى ثم عمل عام 1975م ملحقاً عسكرياً لمصر فى باكستان وبعدها فى أفغانستان.

النائبة آية مدني تنعي المشير طنطاوي: انقذ البلاد من سيناريوهات دول الجوار

وفى عام 1987 تولى منصب قائد الجيش الثانى الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهورى عام 1988 حتى أصبح قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع عام 1991 برتبة فريق، وعقب شهر واحد أصدر الرئيس الأسبق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قراراً جمهورياً بنهاية عام 1993 بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربى.

نال المشير محمد حسين طنطاوى خلال مشواره العسكرى العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكرى، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش.

المشير محمد حسين طنطاوى..وداعا..بطل وقائد عظيم من رجالات مصر الخالدين

ومن أقواله عن حرب الاستنزاف بأنها كانت فترة زاهرة فى تاريخ القوات المسلحة المصرية، حيث كان الجيش يقاتل ويستعد ويعيد بناء القوات فى نفس الوقت فقد أعطت الحرب الجنود والضباط الثقة بالنفس، كما منحت الشعب الثقة فى الجيش.

النائبة آية مدني تنعي المشير طنطاوي: انقذ البلاد من سيناريوهات دول الجوار

وفى تسجيل تليفزيونى نادر روى أيضا بطولاته فى حرب أكتوبر حيث كان قائدا للكتيبة 16 مشاة، التى حققت بطولات كبيرة خلال ملحمة عبور قناة السويس وتحرير سيناء، فقد دخل المشير طنطاوى فى مواجهة مباشرة مع القوات الاسرائيلية وتحديدا مع أرييل شارون أثناء حرب اكتوبر73.

ملحمة مشاركته فى أكتوبر تضمنت بأنه فى يوم12 أكتوبر تم دفع احدى الوحدات التى كان يقودها طنطاوى لتأمين الجانب الأيمن للفرقة لمسافة 3 كيلومترات, كانت الفرقة قد تم اخراجها منها, وتمكنت الوحدة بقيادة طنطاوى من الاستيلاء على نقطة حصينة على الطرف الشمالى الشرقى من البحيرات المرة, وكان جنود هذه النقطة من الاسرائيليين قد اضطروا للهرب منها تحت جنح الظلام, وفى مساء يوم15 اكتوبر كان المقدم طنطاوى وقتها قائدا للكتيبة 16 مشاة التى احبطت عملية "الغزالة المطورة" الاسرائيلية, حيث تصدت بالمقاومة العنيفة لمجموعة شارون ضمن فرقتى مشاة ومدرعات مصريتين فى الضفة الشرقية, حدث هذا فى منطقة مزرعة الجلاء المعروفة باسم "المزرعة الصينية" حيث كبدت الكتيبة الاسرائيليين خسائر فادحة.

أثناء الاحتفالية الـ 42 لذكرى انتصار أكتوبر،قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه التحية للمشير طنطاوى حيث قام موجها حديثه للحضور قائلا:" اسمحو لى أوجه التحية ليه لوحده.. سيادة المشير حسين طنطاوى" وذلك بعد أن كشف السيسى أن رجال الجيش المصرى ظلوا 20 عامًا يتقاضون نصف رواتبهم لتحقيق قدرة اقتصادية تساعد الجيش، موضحا وكاشفا للمرة الأولى أن المشير طنطاوى هو صاحب هذه الفكرة.

رئاسة الجمهورية:مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكريةالمشير محمد حسين طنطاوى من مواليد يوم 31 أكتوبر عام 1935 بمنطقة عابدين بوسط القاهرة لأسرة نوبية من أسوان، وترعرع بين شوارعها وحواريها، تعلم القرآن فى الكتاب وواصل دراسته حتى حصل على بكالوريوس فى العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، كما درس فى كلية القيادة والأركان عام 1971، وفى كلية الحرب العليا عام 1982.