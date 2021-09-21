فى اليوم العالمى للسلام.. مصر على رأس دول المحبة والتسامح

جدة - نرمين السيد - وبدأ الاحتفال بهذا اليوم فى العام 1981، حيث تم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اختيار هذا اليوم بالتحديد، ليكون متزامنًا مع موعد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة، التى تُعقد كل سنة فى ثالث يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر من كل عام.

الغريب أن الاحتفال بهذا اليوم جاء قبل أيام قليلة من رحيل بطل السلام المصرى، الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فى السادس من أكتوبر من نفس العام، وكأن العالم كله يحتفل بالرئيس الذى اغتالته يد الغدر والحقد وكراهية السلام، بعد أن فاجأ العالم كله بطلبه السلام مع إسرائيل من موقع المنتصر.

الآن، وقد مر أربعون عامًا على إطلاق هذا اليوم، أثبتت مصر أنها فى طليعة دول المحبة والتسامح والسلام، وخلال الأيام الماضية فقط، برهنت القاهرة على ذلك، بمواقفها القوية لدعم قضية السلام، وهو ما اعترف به ساسة العالم، ومنهم على سبيل المثال لويس بوينو، الناطق الرسمى للاتحاد الأوروبى فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، الذى أكد أن مصر لها دور كبير فى بناء الاستقرار فى المنطقة، ولها دور كبير وأساسى لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط على الصعيد السياسى والإنسانى خاصة فيما يتعلق بغزة، مؤكدًا أن تحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية كبيرة ولا تستطيع دولة بمفردها التصدى لهذه التحديات التى تحتاج لتعاون على مستوى دولى.

وتابع الناطق الرسمى للاتحاد الأوروبى فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، أننا لدينا دور فى إحياء عملية السلام التى كانت مجمدة منذ فترة، ومصر تلعب دور أساسى مع الأردن والشركاء الآخرين فى هذا الملف، مشددًا على أن الموقف الأوروبى من القضية الفلسطينية واضح جدًا ولم يتغير.

كما أشاد السفير الألمانى الجديد لدى القاهرة فرانك هارتمان بالدور الذى تلعبه الدولة المصرية فى دعم السلام فى الشرق الأوسط، مشيرًا فى مؤتمر صحفى إلى نجاح القاهرة فى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وثمن السفير دور مصر فى إعادة البناء فى قطاع غزة، وكذلك الدعوة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى لاستئناف مفاوضات السلام وهى دعوة مهمه وشجاعة للمسار التفاوضى بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتًا إلى أن التوصل إلى حل سياسى فى الشرق الأوسط لن يكون إلا من خلال التفاوض.

ولفت إلى أن المانيا تجرى حوار بهذا الشأن مع مصر، مؤكدًا الدور المصرى البناء فى استقرار الوضع فى غزة وكذلك الوساطة التى تحققت من خلالها فى الشأن الليبى ونأمل فى إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها، وأن مصر بذلت مجهودًا حثيثيًا لاستقرار الوضع فى ليبيا.

الحرص المصرى على إقرار السلام، جعل وزير الخارجية سامح شكرى يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستتضمن المشاركة فى عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع فى المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدين الدولى والإقليمى، فضلًا عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف فى إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية على هامش مشاركته عددًا من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامى، والاتحاد من أجل المتوسط، ومن المقرر أن يعقد اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين فى أعمال الجمعية العامة، لمناقشة أوجه التعاون الثنائى مع تلك الدول، فضلًا عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة، كما تستهدف لقاءات شكرى عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطنى فى مختلف مناحى العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة.

لاشك فى أن مصر من الدول التى سعت إلى تحقيق سلام عادل وشامل فى منطقة الشرق الأوسط، بل وفى العالم كله، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الطمأنينة والاستقرار للشعوب، وهو ما يجعل مصر عاصمة حقيقية للسلام والمحبة والتسامح.