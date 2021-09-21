عاجل.. وصول الرئيس السيسى لتشييع جنازة المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ويشارك فى الجنازة القائد العام للقوات للمسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجالات الدولة. وتجرى مراسم الجنازة من مسجد المشير طنطاوى والذى حمل اسم الراحل بالتجمع الخامس منذ تم افتتاحه فى مارس 2015 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشيدته القوات المسلحة المصرية، وأطلق عليه اسم المشير طنطاوى وزير الدفاع والقائد العام الأسبق للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، تخليدا لدوره الوطنى فى تاريخ مصر.

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