دعم العملية التعليمية.. البابا يتسلم درع وزارة التربية والتعليم

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وزميل كلية الدفاع الوطنى، ورئيس اللجنة التنفيذية للحريات الدينية.





أعرب قداسة البابا، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير التعليم والارتقاء بكل أطراف العملية التعليمية. وناقش اللقاء الأنشطة المشتركة بين الوزارة والكنيسة وكذلك مناقشة ما تم حتى الآن فى مشروع تدريب ألف مدرس تربية دينية مسيحية، الذى تقوم به الوزارة بالاشتراك مع الكنيسة القبطية، ضمن مشروع قداسة البابا تواضروس الثانى لتطوير التعليم الكنسى، إذ تم عقد تسعة ملتقيات تدربية لمدرسى التربية الدينية المسيحية بإجمالى 1262 مدرسا. وفى نهاية اللقاء قدم قداسته للدكتورة راندا أيقونة زيارة العائلة المقدسة وقامت بدورها بإهداء قداسته درع الوزارة تقديرًا لدوره الفعال فى دعم العملية التعليمية ورعايته لحقيبة الحريات الدينية. حضر اللقاء الدكتور عبدالله حنا خبير مادة التربية الدينية المسيحية بالوزارة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالمركز الإعلامى، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات.

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