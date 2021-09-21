عاجل.. السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - وتقدم الرئيس السيسى، منذ قليل مراسم الجنازة العسكرية، التى أقيمت للمشير طنطاوى، بمجمع مسجد المشير فى شرق القاهرة.

وعقب مراسم الجنازة العسكرية، تقدم الرئيس لتعزية أبناء وأسرة المشير طنطاوى، وأدار معهم حديث قصير.

وفى وقت سابق، نعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، قائلاً: "إن كل شريف مخلص أمين حريص على الناس عليه أن يطمئن".

وتابع الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية فى شبه جزيرة سيناء، اليوم الثلاثاء، "أى حد غير كده مهما كانت مهارته فى التآمر والقتل والتخريب لن يكسب أبدًا، دى حكمة ربنا، ربنا لا يصلح عمل المفسدين".المشير طنطاوى

وأضاف قائلاً: أتقدم للشعب المصرى ولأسرة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، بالعزاء"، متمنيًا أن يتغمده الله برحمته ويؤجره على كل الفترات التى عمل فيها،.

واختتم بقوله: "المشير طنطاوى ده جيل كبير واتخرج فى 56 وحارب فى 67 والاستنزاف وأكتوبر واستمر فى تحمل المسؤولية حتى آخر لحظة".