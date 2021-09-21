إنفوجراف.. السيسى يتحدث عن التنمية فى مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن تجربة بورسعيد فى التأمين الصحى الشامل تثبت كل يوم أقدامها وتثبت لنا كفاءة النظام، موضحَا أن ترتيب الدولة المصرية هو الانتهاء من تطبيق التأمين الصحى الشامل خلال 15 عاما ثم ضغط المدة لـ10 سنوات.





ويوضح الإنفوجراف التالى حديث الرئيس السيسى عن التنمية فى مصر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، وهو النفق الخامس الذى يفتتح ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتى آسيا وإفريقيا.

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