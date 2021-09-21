وزير التعليم العالى يشارك فى فعاليات مؤتمر الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

جدة - نرمين السيد - غادر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى العاصمة الرومانية بوخارست، للمشاركة فى فعاليات مؤتمر وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، الذى تنظمه الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF بجامعة بوليتينيكا، خلال الفترة من 22-23 سبتمبر الجارى.





واختير الدكتور خالد عبدالغفار على رأس الوزراء المشاركين لإلقاء كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية حول التعاون القائم بين مصر والوكالة الفرانكفونية.. تكريمًا لتمثيل مصر فى مجلس إدارة الوكالة لأول مرة منذ إنشائها.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد الجلسة الوزارية يوم 22 سبتمبر لعدد من وزراء التعليم العالى للدول المشاركة، وسيتم خلاله مناقشة الاستراتيجية والخطط المستقبلية للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وكذلك التحديات ذات الأولوية التى تواجه التعليم العالى والبحث العلمى.

كما تتضمن الفعاليات عرض الأسبوع العالمى للفرانكوفونية العلمية والذى سيتضمن اجتماع الجمعية العامة للوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF، الدورة الثامنة عشر، والتى تعقد كل 4 سنوات، كما سيتم الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة 2021 ـ 2025، بالإضافة إلى الاحتفال بالعيد الستين لتأسيس الوكالة.

وتشمل محاور المؤتمر الدعم السياسى والعلمى لصالح الفرانكوفونية، والتى تهدف إلى المعرفة العلمية والقدرة على التطوير، وإيجاد حلول مبتكرة للدول، وكذلك المشاركة فى التنمية الشاملة فى إطار متعدد وداعم، فضلاً عن دعم التعاون الدولى والشراكة فى المجتمع الفرانكوفونى، بالإضافة إلى حشد الخبرات الفرانكوفونية والترويج لها حول العالم.

يذكر أن الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF أنشئت عام 1961، وتعد أولى المنظمات الجامعية فى العالم، إذ تضم أكثر من 1000 مؤسسة عضوًا فى 118 دولة، كما أنها تعتبر منذ عام 1989 المؤسسة الرئيسية المباشرة للقمة الفرانكوفونية المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمى، وتتمثل مهمتها فى تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمعات من خلال دعم نوعية وتنوع نماذج التدريب والبحث والحوكمة.