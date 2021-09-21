وزارة الخارجية تنعى المشير حسين طنطاوى

ينعى وزير الخارجية سامح شكري ووزارة الخارجية ببالغ الحزن وعميق الأسى المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.
لقد فقدت مصر اليوم قامة من قامات العمل الوطني المُخلص ورمزًا من رموز القوات المسلحة المصرية أفنى حياته دفاعًا وتفانيًا عن هذا الوطن وقضاياه؛ فكما كان المشير طنطاوي بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة الذين ساهموا بجهدهم المخلص في صنع السلام، ساهم أيضًا بقيادته الحكيمة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة تاريخية شديدة الدقة شابتها ظروف استثنائية كادت تحدق بالوطن ومقدراته.
وإذ يتقدّم وزير الخارجية سامح شكري، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، وللقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا المُصاب الجلل، فإنه ليدعو المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
رحم الله الفقيد الغالي الذي سيظل اسمه خالدًا في ذاكرة هذا الوطن ورمزًا من رموز قادة القوات المسلحة المصرية البواسل.
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