الرعاية الصحية بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تشارك...

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان اليوم ٢١-٩-٢٠٢١ بـ "اليوم العالمي للزهايمر " إيماناً من الهيئة بأهمية رفع مستوى الوعي العام وتعزيز مشاركة الجماهير وتقوية الثقة بين الهيئة والمواطنين وتشجيعهم على إبداء الرأي ورفع المستوى الثقافي لمساعدة المواطنين على تقبل الأفكار الجديدة.
ولذلك نعلن إنطلاق حملة "مش هتنسانا" من محافظة بورسعيد #مستشفى_السلام_بورسعيد لتغطي كافة محافظات مصر التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
لأن كبار السن هم تاج على رؤوسنا فمن واجبنا التوعية عن هذا المرض الصامت لمعرفة كيفية التعامل معه وكيفية تقليل مضاعفات المرض.
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