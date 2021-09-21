بث مباشر.. الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى

تقدم الرئيس السيسى، الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، من مسجد المشير حسين طنطاوى بالتجمع الخامس. وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

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