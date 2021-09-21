/651297/الدفع-بـ-5-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-هائل-بعقار-سكني-في-مدينة-نصر

إندلع حريق ضخم في عقار بمنطقة مدينة نصر بالكيلو 4 ونص، اليوم الثلاثاء، بجوار مستشفى الكهرباء بمحافظة القاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة عليه، ومنع امتداده.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق هائل في عقار بمنطقة مدينة نصر بالكيلو 4 ونصف

حريق مدينة نصر

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل في منطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارات اسعاف إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، لامتدادها في العقارات المجاورة.

وتبذل قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودا مضنية للتحكم بامتداد النيران، والسيطرة عليها، ومحاولة إخلاء العقار من السكان، لعدم حدوث إصابات أو حالات وفاة.

شهد طريق الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مصرع شاب، وأصيب 9 آخرون بينهم 5 أطفال باعمار متفاوتة وذلك في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع 6 سيارات إسعاف، وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفي الفرافرة المركزى ، فيما تتلقي الحالات المصابة الرعاية الطبية اللازمة لحين تماثلهم للشفاء.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة انجدة يفيد بوصول جثة شاب ومصابين لمستشفى الفرافرة المركزي.