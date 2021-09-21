  المقاولون العرب ينعي المشير طنطاوي.. رجلاً عاش مخلصاً لوطنة ومدافعاً عن ترابة

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قام نادي المقاولون العرب بنعي المشير محمد حسين طنطاوي بعد وفاتة صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عاماً

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء بيان نادي المقاولون العرب كالتالي: نعى مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، حيث توفى المشير صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عاما بعد مسيرة كبيرة من العطاء وخدمة الوطن.

وقال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة في تصريحات خاصة: رحم الله القائد الوطني المخلص المشير محمد حسين طنطاوي رجلًا عاش مخلصاَ لوطنه ومدافعًا عن ترابه.

اتحاد الكرة ينعي المشير طنطاوي

نعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون.

والاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعي الفقيد الكبير يستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر اقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً ( الثامنة في ليبيا ) يوم 11 أكتوبر .

الجدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه