طارق العشري لـ دوت الخليج: المشير طنطاوي كان سبب نجاح الأندية العسكرية في الدوري المصري.. وقدم لي الدعم الكثير خلال تواجدي مع حرس الحدود

/651306/طارق-العشري-لـ-تحيا-مصر-المشير-طنطاوي-كان-سبب-نجاح-الأندية-العسكرية-في-الدوري-المصري-وقدم-لي-الدعم-الكثير-خلال-تواجدي-مع-حرس-الحدود

يرصد دوت الخليج مواقف نجوم كرة القدم مع المشير محمد حسين طنطاوي، والذي كان داعمل لأندية الجيش والشرطة بالدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونعى طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، المشير حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج" أن الرياضة المصرية خاصة فقدت أحد وأهم داعميها على مدار سنوات كثيرة، كان له السبق في نهضة فرق الجيش والشرطة".

وتابع" على المستوى الشخصي كان داعمل لي خلال فترة تواجدي مع فريق حرس الحدود، وكان مؤمن بقدراتي كثيرا، وكان له الفضل الكبير في نجاحات وبطولات فريق حرس الحدود".

واختتم" المشير حسين طنطاوي كان يحب النجاح دائما، ولا يقبل بالهزيمة، وكان دائما يقدم الحافز لنا من أجل النهوض بكل القدم في أندية المؤسسة العسكرية،وبالصدفة يأتى اليوم مباراة السوبر المصري، والذي كان حاضرا كثيرا مع حرس الحدود في هذه المباريات".

علاء عبد العال: دفاع طلائع الجيش سيكون كلمة السر خلال لقاء الأهلي بالسوبر المصري

أكد علاء عبد العال، مدرب طلائع الجيش السابق، كنت أتمنى تدريب فريق طلائع الجيش من قبل وكان هناك إتفاق لتولى قيادة الفريق ولكن لم تتم الصفقة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" عبد الحميد بسيوني مدرب قدير ويقدم مستويات جيدة مع طلائع الجيش، ويستطيع التعامل مع اللاعبين القادمين للفريق".

طارق العشري والمشير طنطاوي

وتابع"خط وسط طلائع الجيش سيكون كلمة السر خلال لقاء اليوم بتواجد مهند لاشين وفرانك ستيفن، وعمرو السيسي، والمباراة ستكون صعبة، وآخر مباريات الفريقين كانت صعبة وهامة".

وأردف" طلائع الجيش يلعب دائما أمام الأهلي بكثافة دفاعية لتقليل خطورة الفريق عن طريق الأجناب وظهر ذلك في مباراة الدوري الأخيرة، وسيقدموا مباراة جيدة".

وواصل" أعتقد أن طريقة اللعب ستكون مستمرة بثلاثي في خط الدفاع، وتقليل عدد اللاعبين سيمثل خطورة كبيرة على اللاعبين، ويتواجد الأهلي بشراسة كبيرة خلال المباراة".

واختتم" ليس هناك أي ضمانات بوصول المباراة لركلات الجزاء، واللعب على هذا الأمر سيرهق طلائع الجيش، وسيتم تقسيم المباراة حتى تصل للهدف المطلوب، وفي النهاية ستكون مباراة كبيرة بين طلائع الجيش والأهلي بكأس السوبر المصري".