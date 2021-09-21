«نهض بمصر في فترة مهمة من عمرها»..نقابة الممثلين تشيد بالمشير طنطاوي بعد رحيله

/651307/نهض-بمصر-في-فترة-مهمة-من-عمرهانقابة-الممثلين-تشيد-بالمشير-طنطاوي-بعد-رحيله

أصدرت نقابة المهن التمثيلة بيانا رسميا لنعي المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، مشيرة إلى أنه من أعظم القيادات التي تولت مصر ونهضت بها وبجيشها في فترة مهمة وعصيبة من عمرها.

دوت الخليج يرصد رسالة المهن التمثيلية للمشير طنطاوي

نقابة المهن التمثيلية تودع المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة

جاء بيان المهن التمثيلية على النحو الأتي: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وجميع فناني مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى شعب مصر لوفاة المغفور له بإذن الله، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق لما يزيد عن عشرون عامًا ساهم خلالها، في تطوير قدرات الجيش المصري، وتولى قيادة البلاد في فترة مهمة من عمرها”.

وتابع البيان: “نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

تأجيل مهرجان المهن التمثيلية الجديد

كما قرر الدكتور أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، تأجيل حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح الذي كان مقررًا إقامته، اليوم الثلاثاء إلى السبت المقبل الموافق 25 سبتمبر، وكان من المفترض أن يسلم النجم مصطفى شعبان، جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة في حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى في دورته الـ6، وذلك على مسرح النهار بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان.

رحيل المشير طنطاوي

جدير بالذكر، أن المشير طنطاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل 3 أشهر، وتخرج طنطاوي من الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

نال المشير محمد حسين طنطاوى خلال مشواره العسكرى العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكرى، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش.