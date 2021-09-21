/651308/وزير-شئون-المجالس-النيابية-ناعيا-المشير-طنطاوي-المؤسسة-العسكرية-فقدت-رجلا-وقائدا-عظيما

ينعي المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية ــ المغفور له بإذن الله تعالى المشير / محمد حسين طنطاوي ( القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق )، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 .

دوت الخليج

أكد وزير شئون المجالس النيابية أن المؤسسة العسكرية المصرية فقدت رجلًا وقائدًا عظيمًا ورمزًا من رموزها العسكرية، وبطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وهب حياته لخدمة وطنه، رحل عنا بجسده وترك بصمة مضوية يتعلم منها الأجيال، وستظل ذكراه خالدة بيننا بتاريخه الوطني المشرف ودوره العظيم في حماية وطننا الغالي من الداخل والخارج.

وأضاف أن الفقيد الراحل قد تولى قيادة البلاد في مرحلة دقيقة وفترة عصيبة متغيرة الملامح، إلاّ أنه استطاع بحكمة وحنكة واقتدار أن يُعيد الأوضاع إلى نصابها الصحيح، وأن يصل بالبلاد إلى بر الأمان.

وزير شئون المجالس النيابية ناعيا المشير طنطاوي: المؤسسة العسكرية فقدت رجلًا وقائدًا عظيمًا

داعيًا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.