/651310/إلغاء-المظاهر-الاحتفالية-وشارات-سوداء-للاعبي-الأهلي-وطلائع-الجيش

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يفيد بإلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري، وارتداء شارات سوداء للاعبي الفريقين في المباراة المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش باستاد الجيش ببرج العرب.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، على أن تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.

وغيب ايضاً عن الأهلي كلا من:محمود متولي، بعد أن اشتكى من إصابة في الركبة، وبعض الفحص الطبي، تبين أنها عبارة عن التهابات.

بينما استبعد محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجايي وأحمد كوكا، وفقا للرؤية الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

محمود وحيد، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.

محمود كهربا، أيمن أشرف، كريم فؤاد، جسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

وليد سليمان، صلاح محسن، علي معلول، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد هاني.

عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسام حسن، لويس ميكيسوني.

تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

التقى الأهلي مع طلائع الجيش في 31 مباراة، 29 مباراة في الدوري ومبارتين في الكأس، واستطاع المارد الاحمر الفوز في ٢٥ مباراة وحسم التعادل ٦ مواجهات بين الفريقين ولم يستطع طلائع الجيش تحقيق الفوز في أي مناسبة

وسجل النادي الأهلي 63 هدفا في طلائع الجيش بينما اهتزت شباكه بـ 15 هدفا فقط.

ويخوض الأهلي السوبر بصفته بطلاً للدوري المصري الممتاز في موسم 2019- 2020، بينما يخوض الجيش المباراة كونه وصيفاً لكأس مصر في الموسم الماضي.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.