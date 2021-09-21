هل رحل الفنان سمير صبري..مديحة حمدي تجيب

دوت الخليج حقيقة رحيل الفنان سمير صبري

مديحة حمدي تعلن وفاة سمير صبري

كتبت مديحة حمدي عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، معلنة وفاة الفنان سمير صبري، قائلة: “ودعا الأخ والزميل سكير صبري..أسكنك الله فسيح جناته واللهم ألهم جمهورك وأهلك الصبر والسلوان”.

مديحة صبري تعتذر وتنفي وفاة سمير صبري

وبعد قليل من إعلان مديحة حمدي، ظهرت لتعتذر عن النبأ وقالت في إحدى التصريحات صحفية لها: “ الخبر كاذب وأنا آسفة إني نشرت الخبر من غير ما أتاكد وبعتذر”.

معلومات حول سمير صبري

عمل سمير صبري، في بداياته مذيعًا بالإذاعة الإنجليزية بعدها ذهب إلى التمثيل والغناء، شارك في العديد من الأفلام المصرية من بداية مسيرته الفنيه في الستينيات والسبعينيات، مثل أفلامه مع الفنان عادل إمام، مثل فيلم البحث عن فضيحه من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي انتجه عام 2006، وقضية رأي عام عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

أسس مع رفيق الصبان ويوسف شاهين، وحيسن كمال وسيد رويال، نقابة فنية بعنوان الأحرار المنفتحين، ورصيده الفني 138 فيلمًا وعدد من البرامج التليفزيونية منها برنامجه الشهير هذا المساء، وشركة إنتاج سينمائية ومجموعه من الجوائز التقديرية.

أخر أعمال سمير صبري

الجدير بالذكر، أن أحدث أعمال سمير صبرى هو ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .