/651315/تغريم-مرتضى-منصور-200-ألف-جنيه-بتهمة-سب-وقذف-هاني-العتال

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، منذ قليل، حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات بأن ألزمت مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الأسبق بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني العتال

مرتضى منصور

وقالت المحكمة في منطوق حكمها: اليوم الموافق 21 سبتمبر 2021 أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الدائرة 12 تعويضات حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات إلزام مرتضى أحمد منصور بأن يؤدي هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 200000 جنية «مائتي ألف جنية»، تعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور للسيد هاني العتال وأسرته.

تغريم مرتضى منصور

وفي شهر يوليو الماضي، غرمت محكمة الهرم المستشار مرتضى منصور في دعويين منفصلتين بـ 10 آلاف جنيه لكل دعوى، وتعويضا مدنيا مؤقتا 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيها أتعاب المحاماة.

وكانت قضت الدائرة 2 جنح اقتصادية برئاسة المستشار شريف عماد الدين وعضوية المستشارين احمد عبد الرحمن وإبراهيم الريس وعمرو طنطاوي في وقت سابق في القضية رقم 104 لسنة 2021 جنح اقتصادية براءة محسن حافظ إسماعيل المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك في القضية المرفوعة عليه من مرتضي احمد منصور ورفض الدعوى المدنية، وقررت المحكمة إحالة الدعوي المدنية المقامة من محسن حافظ إلى المحكمة المختصة.