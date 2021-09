البنك التجاري الدولي يوقّع اتفاقية جديدة مع "فيزا" مدتها 5 سنوات

/651316/البنك-التجاري-الدولي-يوقع-اتفاقية-جديدة-مع-فيزا-مدتها-5-سنوات

دوت الخليج

تعاون البنك التجاري الدولي مع شركة VISA الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية

وأشار البنك التجاري الدولي إلى أن هذه الشراكة سوف تجذب المزيد من رواد الأعمال إلى السوق من خلال منح العديد من المزايا الحصرية لعملاء البنك التجاري الدولي من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، والتي ستمكّنهم من إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة، والتكيُّف مع الطبيعة المتغيّرة للسوق.

دعم شركة فيزا ورفع مستوى الشركات الصغيرة

وتابع:” وبناءًا على الدعم الذي تقدمه VISA لرفع مستوى الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم من خلال حلول الأعمال المختلفة، سيسهم ذلك أيضًا في مزيد من الازدهار للشركات باستخدام منصات وحلول جديدة مثل: عملية الدفع المبسّطة وكذلك عملية قبول المدفوعات.

ملاك البابا: الشراكة مع التجاري الدولي تمنح حلولاً رقمية لأصحاب الشركات الواعدة

وقالت "ملاك البابا" المدير العام لشركة "فيزا" في مصر:"إن شراكتنا مع البنك التجاري الدولي تمنح حلولاً وإمكانات رقمية لأصحاب الشركات الواعدة، مما يمكنّهم من وضع بصمتهم في الاقتصاد الرقمي محلياً وعالمياً "فمن خلال تنفيذ أدوات رقمية جديدة، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع خيارات الدفع المحلية والدولية وتحسينها، والتي تقع في إطار استراتيجية VISA لتسهيل حركة الأموال عالميًا".

وقال "رشوان حمادي" رئيس قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية لبنك CIB : "نحن نتطلع إلى الاستفادة من هذه الشراكة في تنمية مشاريع جديدة، حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا أساسيًا في مجتمعاتنا". "فمع الحلول المتقدّمة التي طرحتها شركة "فيزا"، وكذلك مبادرات الشركاء المستقبلية، سيتمكّن عملاء البنك التجاري الدولي من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال من توسيع نطاق أعمالهم والارتقاء بها لمستويات أعلى".

تدشين وحدة CIB Growth

وقد دشن البنك التجاري الدولي مؤخرًا وحدة CIB Growth والذي يهدف إلى تسهيل الأعمال المصرفية للشركات الصغيرة التي تقل إجمالي مبيعاتها السنوية عن 50 مليون جنيه مصري. ولكي يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، يلتزم البنك التجاري الدولي أيضًا بتنمية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز بشكل خاص على الشركات المملوكة للنساء. من خلال هذه الشراكة، سيقدّم البنك التجاري الدولي وفيزا حلولًا مبتكرة صُممت خصيصًا لرواد الأعمال من السيدات، بمساعدة أدوات وإمكانيات متقدمة من "فيزا".

CIB Business Banking Signs a New 5-Year Deal with Visa

The new strategic agreement will provide business banking customers with a host of financial and non-financial services for their businesses to thrive. By leveraging Visa’s digital solutions and technological capabilities, CIB can grow its current SMEs base while strengthening its value proposition.

Cairo, Egypt – Commercial International Bank (CIB), Egypt’s leading private sector bank and Visa, the world’s leader in digital payments, announced a new 5-year commercial deal to implement the strategic objectives of both Visa and CIB and the .nation’s strategy to support SMEs

This partnership will attract new entrepreneurial flows into the market by giving CIB business banking customers exclusive benefits to manage their business efficiently and adapt to the market’s fluctuating nature. Building on the support Visa provides to support small businesses worldwide through its various business solutions, the partnership will also allow businesses to flourish using new platforms and solutions such as a streamlined payment and acceptance solution.

“Our partnership with CIB puts digital solutions and capabilities in the hands of promising business owners, giving them access to the digital economy both in Egypt and abroad,” said Malak El Baba, Visa’s Country Manager for Egypt. “Through the implementation of new digital tools, SMEs will be able to expand and optimize local and international payment options, which is within the framework of Visa’s strategy to facilitate global money movement.”

“We are looking forward to utilizing this partnership in growing new ventures, as small and medium businesses play an integral role in our communities,” said Rashwan Hammady – CIB’s Head of Retail Segments & Products “Through Visa’s advanced solutions and technological capabilities as well as future partner initiatives, CIB’s business banking customers will be able to scale their businesses to the next level.”

CIB recently launched its segment CIB Growth, designed to facilitate business banking for small enterprises with a turnover of less than EGP 50 million. In line with Egypt’s 2030 Growth Strategy, CIB is also committed to growing the financing of SMEs with a special focus on women-owned businesses. Through this partnership, CIB and Visa will bring innovative, tailored solutions for women entrepreneurs with the help of Visa’s advanced digital payments tools and network capabilities.